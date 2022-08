Explodierende Energiepreise: Stoppt den Irrsinn endlich!

Das geht so nicht weiter. Der Strommarkt und seine Preisbildung müssen reformiert werden. So wie es bereits im Koalitionsvertrag der Ampel steht. Der Strompreis muss vom Gaspreis abgekoppelt werden. Damit wir in Zukunft die Stromrechnungen noch bezahlen können.

Regierung muss Profiteure zur Kasse bitten!

Die Regierung könnte Übergewinne abschöpfen und die Kriegsgewinner zur Kasse bitten. Zum Beispiel Spanien macht das so, um damit Sozialausgaben und einen kostenlosen ÖPNV zu finanzieren. Auch Belgien und Italien wollen durch das Abschöpfen von Konzern-Übergewinnen die Privathaushalte entlasten. Und sogar das wirtschaftsliberale Großbritannien knüpft Energiekonzernen wie BP eine 25 Prozent Sondersteuer ab.

Ich entdecke übrigens, dass ich selbst lange Zeit einem Irrtum aufsaß: Ich habe primär Putins Gaskrieg über Nord Stream 1 für die Preisexplosionen bei uns verantwortlich gemacht. Aber Putin nutzt das von uns fabrizierte Desaster namens Energiewende aus! Wir waren zu viel mit dem Thema "Ausstieg" aus der Kernenergie beschäftigt! Und viel zu wenig mit dem "Einstieg" in die regenerativen Energien. Zu wenig engagiert haben wir uns die Frage gestellt, wie denn die Energie von Sonne und Wind gespeichert und transportiert werden kann - und zwar ohne Energieverlust.

Was jetzt?

Wir müssen alles tun, was die Stromversorgung rund um die Uhr sichert und die Energieknappheit minimiert. Da wir, entgegen den Behauptungen von Habeck und Baerbock, nicht nur ein Gasproblem haben, sondern auch ein Problem der Stromknappheit, sollten wir die letzten drei noch verbliebenen AKW eine begrenze Zeit am Netz lassen. Der Präsident des ifo Instituts, Clemens Fuest, bringt es bei Twitter kurz und knapp auf den Punkt: "Verlängerung ist dringend zu empfehlen."

Entscheidend für den sozialen Frieden in den kommenden Monaten aber ist, dass die Regierung sich nicht nur um die Rettung der Gaskonzerne kümmert und ansonsten stolz darauf verweist, dass ab September ja alle Arbeitnehmer zusammen mit ihrem Monatsgehalt einmalig 300 Euro Energiegeld überwiesen bekommen. Das Energiegeld ist nur ein lächerliches Pflaster auf eine riesige, klaffende Wunde, wenn der Strommarkt nicht reformiert wird und Übergewinne abgegriffen werden.

Ich bin grundsätzlich kein Freund von staatlichen Markt-Eingriffen oder neuen Steuern. Doch diese Kriegszeit in Europa rechtfertigt außergewöhnliche Markteingriffe und Steuern. In der Hoffnung, dass sie uns Bürgern tatsächlich helfen.

Und meinem Nachbarn mit der "Atomkraft? Nein danke" -Flagge rate ich: Häng lieber eine "Heuchelei? Nein danke" -Flagge auf.

Was meinen Sie? Welche Maßnahmen würden die Menschen in Deutschland angesichts der Preissteigerungen wirklich fair entlasten? Und was halten Sie von einer Übergewinnsteuer für Energiekonzerne? Lassen Sie uns darüber diskutieren! Hier in den Kommentaren oder auf Social Media.