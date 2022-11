Schalke 04 distanziert sich von WM in Katar

"Die 2010 erfolgte Vergabe des größten Sportereignisses der Welt an Katar bleibt ein historischer Fehler in der Geschichte des Fußballs" , mit diesen Worten macht Schalke 04 in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteillung den eigenen Standpunkt deutlich.

"Menschen sind wichtiger als die WM "

Der Bundesligist aus Gelsenkirchen fordert außerdem den DFB dazu auf, Flagge zu zeigen: Der Verband müsse in der Öffentlichkeit auf die schlechte Meschenrechtssituation in Katar aufmerksam machen. " Menschen sind wichtiger als die WM " , so der Fußballclub.