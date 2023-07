Randale in Freibädern - wer steckt dahinter?

"Als ich früher als Kind ins Freibad gegangen bin, gab es auch schon Rangeleien, aber was wir derzeit erleben ist eine neue Qualität" , sagt Christian Mankel von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Er ist der Einzige, der mit uns über das Problem reden will. "Junge Männer zwischen 12 und 25, nicht ausschließlich mit Migrationshintergrund, aber auch mit Migrationshintergrund sind die Hauptverursacher, die zu Konfliktsituationen führen" , berichtet Mankel.

Das sagt die Statistik