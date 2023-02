Wüst fordert deutlich mehr Geld für Flüchtlingsunterbringung

Beiträge des Bundes sinken

2022 hatte der Bund den Ländern für die Betreuung Geflüchteter insgesamt 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, 2023 bisher 2,75 Milliarden - zu wenig, so Wüst.

"Wir haben allein in Nordrhein-Westfalen im letzten Jahr drei Milliarden Euro für Menschen ausgegeben, die zu uns geflüchtet sind, in diesem Jahr werden wir wieder drei Milliarden Euro ausgeben. 2016 - das Jahr mit dem bisherigen Höhepunkt - hat der Bund 40 Prozent der Kosten übernommen, in letztem Jahr waren es 23 Prozent, wenn es dabei bleibt sind es nun 19 Prozent" , so Wüst. Er kritisierte zudem, dass die Gelder teilweise noch gar nicht ausgezahlt seien.