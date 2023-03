Bankenpleite in den USA: Droht die nächste Finanzkrise?

Auch der Bundesverband deutscher Banken (BdB) hält die Folgen der Pleite für die hiesigen Geldhäuser für eng begrenzt. Diese seien " robust, stabil und widerstandsfähig ".

" Aber das Grundproblem der fallenden Kurse bei den Anleihen infolge der steigenden Zinsen haben fast alle Banken, auch die deutschen ", erklärt Ueckerseifer. So sei beispielsweise bei den Sparkassen bereits erkennbar, dass der Gewinn deutlich zurückgehe. " Wenn es dann noch in einem anderen Geschäftsbereich Probleme gibt, kann es schnell eng werden, da der Speck jetzt schnell weggeht. "

Steht die nächste Finanzkrise bevor?

Laut Ueckerseifer dürfe die Gefahr einer erneuten großen Finanzkrise nicht unterschätzt werden und stehe bei etwa 50 Prozent. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab und die Situation sei für die Finanzmärkte völlig ungewohnt.

Immerhin galten gerade Staatsanleihen in den vielen Jahren der Niedrigzinspolitik als praktische risikolose Kapitalanlage. Eine trügerische Annahme, die sich nun innerhalb kürzester Zeit grundlegend verändert habe. Denn infolge des Krieges in der Ukraine stiegen die Verbraucherpreise in der Eurozone wie auch in vielen anderen Teilen der Welt massiv an. Um die hohe Inflation zu bekämpfen hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinssätze in wenigen Monaten fünf Mal erhöht – insgesamt um drei Prozentpunkte. Dennoch ist die Inflation im Euroraum bis dato kaum abgeflacht.

EZB-Chefin Christine Lagarde hat deshalb mehrfach betont, die Zinssätze auch bei der nächsten Sitzung der Notenbank am kommenden Donnerstag weiter anheben zu wollen. Doch der anhaltende Anstieg würde das Bankensystem weiter strapazieren und wozu das führen könnte, wurde bei der Bankenpleite in den USA deutlich. Finanzexperte Ueckerseifer rechnet deshalb mit einer Kurskorrektur und mehr Zurückhaltung bei den Notenbanken. Wie es weitergeht bleibt aber unklar.