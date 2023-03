EZB erhöht Leitzins: Was das für Sparer, Inflation und strauchelnde Banken bedeutet

Um die Preise wieder zu stabilisieren, zieht die Europäische Zentralbank nun nach und nach den Leitzins an. Dadurch müssen Banken mehr bezahlen, wenn sie sich bei den Zentralbanken Geld leihen.

Die Folge: Die Banken fordern auch von ihren Kundinnen und Kunden höhere Zinsen für neue Kredite - sowohl von Unternehmen als auch von Privatleuten. Denn die Kreditinstitute wollen und müssen schließlich Geld verdienen.

Das wiederum führt dazu, dass weniger gekauft wird. Die Wirtschaft wird also gebremst. Die Nachfrage sinkt - und damit sinken auch die Preise.

Übrigens: Infolge einer Leitzins-Erhöhung steigen auch die Zinsen für Spar- und Girokonten. Ein weiterer Anreiz, weniger Geld auszugeben und stattdessen zu sparen. Auch dadurch sinkt die Nachfrage - und somit die Inflationsrate.

Warum kann die EZB den Leitzins nicht schneller erhöhen?

Steigt der Leitzins zu schnell an, birgt das große Gefahren. Denn zum einen würde das die Wirtschaft zu sehr ausbremsen. Zum anderen würde das das Risiko für Bankenpleiten steigern. Denn die haben mit ihren Kunden noch häufig lange Kredite zu niedrigen Zinsen laufen, an denen sie also nur wenig verdienen. Gleichzeitig müssen sie aber für neue Kredite mehr bezahlen.

"Es ist die Wahl zwischen Pest und Cholera." Ulrich Ueckerseifer, WDR-Wirtschaftsredakteur

Die EZB ist also in einer schwierigen Situation. Sie könne "im Moment nicht mehr viel machen" , sagt WDR-Wirtschaftsredakteur Ulrich Ueckerseifer. Auf der einen Seite müsse sie die Zinsen erhöhen im Kampf gegen die Inflation. Auf der anderen Seite steige damit das Risiko weiterer Bankenpleiten - oder zumindest weiterer Schieflagen. Zugespitzt gesagt: Für die EZB sei es "die Wahl zwischen Pest und Cholera" .

Sogar eine erneute große Finanzkrise wie im Jahr 2008 sei nicht auszuschließen, meint Ueckerseifer. Die Gefahr stehe bei etwa 50 Prozent, schätzt er.