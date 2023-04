Schule in Düsseldorf in Brand - Abi-Prüfungen laut Polizei trotzdem möglich

Stand: 19.04.2023, 18:06 Uhr

In Düsseldorf ist es am Mittwoch zu einem Brand an einer Schule gekommen. Das Feuer ist laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Das eigentliche Schulgebäude sei nicht betroffen.

Von Jörn Seidel