Festival-Sommer in NRW: Wird das Feiern zu teuer?

Und kleinere Festivals haben das Nachsehen? Stephan Benn bleibt optimistisch. Immerhin sind trotz der angespannten Lage in NRW sogar neue Festivals hinzugekommen, darunter das Haleluja-Schlagerfestival in Münster oder das San-Hejmo-Festival in Weeze.

" In der Branche entsteht noch immer viel aus persönlicher Überzeugung, teils unterstützt durch staatliche Förderung, und weniger aus wirtschaftlichen Interessen. Und das ist großartig und muss so bleiben ", sagt Benn. " Jetzt hoffen wir auf schönes Wetter und die Kurz-Entschlossenen. Dann wird das aller Widrigkeiten zum Trotz ein toller Festival-Sommer. "

