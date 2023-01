Festival-Sommer in NRW - ein Überblick

Das Moers Festival

Ursprünglich als Internationales New Jazz Festival Moers 1972 als Open-Air-Veranstaltung ins Leben gerufen, geht es seit 2014 in der Festivalhalle der Stadt über die Bühne. 2020 wurde das Moers Festival in der Corona-Pandemie weltweit als eines der ersten Online-Festivals umgesetzt, jetzt geht es wieder analog an den Start.

Ort: Moers (Festivalhalle)

Datum: 26.05. - 29.05.2023

Preis: ab 15,00 €

Genre: Jazz, Soul, Funk, Hip Hop

geschätzte Besucher: ca. 35.000

Line-Up: SWR Vokalensemble, Eve Risser & Red Desert Orchestra, Editrix, FYEAR, SeaBrook Trio