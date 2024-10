Insgesamt 20 Menschen protestieren an der Schleuse am Wesel-Datteln-Kanal in Flaesheim in Haltern am See. Vier der Aktivisten ketteten sich mit Gurten an die Schleuse und hängen in der Luft über dem Wasser. Da sie sich in Schiffshöhe befinden, kann die Schleuse nicht mehr von Schiffen passiert werden.

Weitere Aktivisten sind mit Kanus auf dem Wasser unterwegs und machen die Schleuse auf diese Weise dicht. Die Polizei Marl ist mit Einsatzkräften vor Ort und teilte dem WDR am Mittag mit, dass die Aktion noch andauere.

Klimaaktivisten an der Schleuse Flaesheim in Haltern am See

Protest gegen "Blutkohle"

Die Aktivisten protestierten gegen den Import von sogenannter "Blutkohle". So nennen sie die Steinkohle aus Kolumbien, die dort von Menschen unter unwürdigen Bedingungen abgebaut werde.

