Nach Unfall auf Haaner Kirmes: Wie sicher sind Fahrgeschäfte?

Wer kontrolliert die Fahrgeschäfte?

In Deutschland prüft in der Regel der TÜV die Sicherheit der Fahrgeschäfte. Kontrolliert werden sowohl die fest verbauten Fahrgeschäfte in Freizeitparks als auch die sogenannten fliegenden Bauten: Das sind Riesenräder, Achterbahnen, Karusselle, Zelthallen, Kletterwände, mobile Bühnen, Tribünen und auch sonstige Anlagen, die etwa für Volksfeste regelmäßig auf- und wieder abgebaut werden.