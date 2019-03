Die Albertville-Realschule in Winnenden, 20 Kilometer von Stuttgart entfernt: Am Morgen des 11. März 2009 sitzt Elena Altmann in der Klasse 9c. Plötzlich wird die Tür aufgerissen. "Dann stand er in der Tür und hat geschossen" , erinnert sich die Schülerin.

Der Schütze ist der 17-Jährige Tim K., der im Jahr zuvor seinen Abschluss gemacht hat. Sein Vater ist Sportschütze, besitzt 15 Waffen. Eine davon, eine Beretta 92 bewahrt er nicht im Tresor, sondern in einem Schränkchen im Schlafzimmer auf.