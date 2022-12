Party in der Waffenverbotszone: "Jeder Zweite hat hier ein Messer"

Es ist halb elf Uhr am Freitagabend des zweiten Adventswochenendes. Wir sind unterwegs mit unserem Kamerateam auf den Kölner Ringen, einer der Feier-Hotspots in NRW . Und eine von zwei Waffenverbotszonen. Die Düsseldorfer Altstadt ist die andere - beide gibt es seit Mitte Dezember vergangenen Jahres. Wir wollen sehen: Was haben diese Waffenverbotszonen gebracht? Halten sich die Feiernden tatsächlich daran?

Verbotenes Springmesser auf den Kölner Ringen

Es ist kalt, um den Gefrierpunkt, und noch zu früh, um stark Betrunkene zu treffen. Es dauert nicht mal anderthalb Minuten, da zieht ein junger Mann direkt vor uns ein in Deutschland verbotenes Springmesser und zeigt es uns. Es gelingt uns, ihn zu einem Interview zu überreden. "Die meisten haben das hier dabei. Man muss sich ja selber schützen", sagt er. Ob er wisse, dass hier eine Waffenverbotszone sei, wollen wir wissen. Das sei ihm egal, er sei noch nicht kontrolliert worden.

"Ich habe immer Pfefferspray dabei"

Das Interview ist noch nicht richtig vorbei, da werden wir von einer Gruppe junger Frauen angesprochen. "Wenn ich hier lang laufe, habe ich immer ein Pfefferspray dabei. Jetzt auch, klar" , erzählt uns eine etwa zwanzigjährige Frau. Sie selber sei hier in der Kölner Innenstadt auch schon von einem Mann massiv belästigt worden. Als sie die Polizei rufen wollte, habe der Mann sofort ein Messer gezogen. "Könnte ich hier in Deutschland an 'nen Taser rankommen, dann würde ich mir den auch besorgen" , sagt sie und rät jeder jungen Frau, sich ebenfalls zu bewaffnen, bevor sie auf den Ringen feiern gehe.

So geht es während der nächsten Stunde Schlag auf Schlag. Jeder, mit dem wir ins Gespräch kommen, ist hier schon selber in eine gewalttätige Situation geraten. Häufig seien Waffen im Spiel gewesen. Einige haben tastsächlich auch Messer oder CS -Gas dabei. Das ist in der Waffenverbotszone mit einer Ordnungsstrafe von bis zu 10.000 Euro belegt. Auch braucht in diese Zonen die Polizei keinen besonderen Grund, um Menschen durchsuchen zu dürfen.

Polizei zieht positives Zwischenfazit

Polizeikontrollen in der Waffenverbotszone in Köln

Und: Untätig war die Polizei im vergangenen Jahr nicht, im Gegenteil. In der Kölner Waffenverbotszone wurden bis Ende Oktober 7.772 Personen kontrolliert. 116 Gegenstände, darunter 48 Messer und 18 andere Objekte wie Reizgas, Schlagstöcke, wurden eingezogen.

In Düsseldorf ein ähnliches Bild: 8000 Kontrollen gab es seit Einrichtung der Waffenverbotszone. 210 Waffen wurden konfisziert. Auffällig ist in beiden Städten: Viele Waffen die konfisziert werden sind nicht nur in den besonderen Zonen verboten, sondern in Deutschland laut Waffengesetz grundsätzlich nicht im öffentlichen Raum erlaubt. Darunter fallen beispielsweise Springmesser oder Schusswaffen.

Innenminister Herbert Reul ( CDU ) hält die Waffenverbotszonen für einen Erfolg, warnt allerdings vor allzu hohen Erwartungen. Natürlich sei das nur ein Mosaikstein im Vorgehen der Polizei gegen die Gewalt, die nie ganz zu verhindern sei. "Die Leute hören ja auch nicht auf, über rote Ampeln zu fahren, nur weil wir im Straßenverkehr Kontrollen machen" , sagt der Innenminister.

Die Gewaltbereitschaft steigt seit Jahren