Der Staubsauger gibt den Geist auf, die Kaffeemaschine hat Aussetzer, der Hochdruckreiniger baut nicht mehr genügend Druck auf. Was nun? Lohnt sich eine Reparatur? Oder doch direkt ein neues Teil kaufen? Nachhaltiger ist eine Reparatur in jedem Fall: 35 Millionen Tonnen Abfall entstehen in der EU jedes Jahr durch weggeworfene Geräte. Einer EU-Studie zufolge würden 77 Prozent der EU-Bevölkerung ihre Geräte lieber reparieren lassen als neu kaufen.

Mit einer neuen Regelung zum " Recht auf Reparatur" will die EU nun mehr Nachhaltigkeit anregen: Sie soll die Reparatur kaputter Geräte einfacher machen, Abfall reduzieren und die Reparaturbranche fördern. Das gab die EU am Dienstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Das sind die Punkte, die das EU-Parlament bislang formuliert hat:

Während der gesetzlichen Garantiezeit sollen Verkäufer verpflichtet sein, zu reparieren anstatt zu ersetzen, wenn eine Reparatur gleich viel oder weniger kostet – es sei denn, die Reparatur ist nicht machbar oder für Verbraucher ungünstig.

Nach einer Reparatur soll sich die gesetzliche Garantiezeit automatisch um ein Jahr verlängern.

Verbraucher sollen das Recht haben, für Geräte wie Waschmaschinen, Staubsauger und Smartphones sowie für Fahrräder auch nach Ablauf der Garantiezeit eine Reparatur zu verlangen.

Hersteller sollen für die Dauer der Reparatur Leihgeräte zur Verfügung stellen.

Kann ein Produkt nicht mehr repariert werden, könnte stattdessen ein bereits repariertes Produkt angeboten werden.

Für die Umsetzung dieser Regelung sollen unabhängige Betriebe, die Reparaturen und Instandsetzung anbieten, mit eingebunden werden: Sie sollen " alle nötigen Ersatzteile, Informationen und Werkzeuge zu angemessenen Preisen bekommen" , heißt es in einer ersten Erklärung des EU-Parlaments.

Künftig mehr Infos vom Hersteller

Philip Held von der Verbraucherzentrale NRW erklärt, wie das künftig funktionieren könnte: Geht ein Produkt nach Ablauf der zweijährigen Garantiezeit kaputt, kann man sich entweder an den Hersteller wenden. Dort würde man eine Reparaturanleitung erhalten und die Info, wo es Ersatzteile gibt. Oder man bringt das Teil direkt in eine unabhängige Reparaturwerkstatt - die dann ebenfalls leichter als bisher Zugang zu Datenbanken, Ersatzteilen oder Anleitungen hat und die Reparatur durchführen kann.