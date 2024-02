Was, wenn es ein "Recht auf Reparatur" gäbe?

Produkte sollen deshalb so designt werden, dass auch Verbraucher:innen diese leicht öffnen und reparieren können oder sie an Werkstätten geben. Wie leicht etwas zu reparieren ist, könnte schon beim Kauf erkennbar sein — durch den Reparatur-Index.

Wie könnte ein Reparatur-Index aussehen?

Zurück zu unserem Gedankenspiel: Als du damals dein Smartphone gekauft hast, hast du nicht nur auf den Preis geachtet, sondern auch auf den Reparatur-Index auf der Verpackung geschaut. Er zeigt dir per Farbcode an, wie leicht ein Gerät zu reparieren ist. Rot bedeutet: schlecht reparierbar. Über mehrere Stufen geht der Index bis dunkelgrün, was leicht reparierbare Produkte anzeigt.

Das gibt es tatsächlich schon so in Frankreich seit 2021. Der Staat hat Hersteller verpflichtet, den Index unter anderem auf Laptops, Fernsehern, Staubsaugern und Geschirrspülern anzubringen. Die Kennzeichnung muss so gut sichtbar auf dem Produkt angebracht sein, dass die Schriftgröße nicht kleiner ist als die auf den Preisschildern.

So könnte ein Reparatur-Index aussehen, ähnlich wie in Frankreich. Quelle: cec-zev.eu

Die Unternehmen in Frankreich müssen dafür zum Beispiel angeben, wie leicht sich das Gerät zerlegen lässt, welches Werkzeug dafür nötig ist, wie lange Ersatzteile angefordert werden können und wie schnell sie geliefert werden. Auch der Preis der Ersatzteile wird beurteilt: Lohnt es sich, das Gerät zu reparieren, anstatt es neu zu kaufen? Verfügbare Software-Updates werden ebenfalls berücksichtigt.

Wie funktioniert ein Produkt-Pass?

In unserem Gedankenspiel würdest du dir als nächstes den digitalen Produkt-Pass deines Smartphones anschauen. Er gibt dir Auskunft über die zu erwartende Lebensdauer deines Produkts und enthält Infos zu Schaltplänen, Ersatzteilen und Reparaturen. Du findest ihn über einen QR-Code auf deinem Gerät sowie online. Das Bundesumweltministerium möchte so einen Pass tatsächlich in Deutschland auf den Weg bringen.