ESC Vorentscheid in Köln: Nur noch acht Kandidaten treten an

Zu den Favoriten gehören die Düsseldorferin Patty Gury mit ihrem Folk-Elektro Song „Melodies Of Hope“ und die Rockband Lord Of The Lost, die etwas an Rammstein erinnern. Mit schrillen Outfits und einer Feuershow wollen sie nach Liverpool.

Übrigens: In den vergangenen sieben Jahren wurde Deutschland sechs Mal Letzter oder Vorletzter. Ob sich das dieses Jahr ändern könnte? Es sind diese Künstlerinnen und Künstler, die eine Trendumkehr für Deutshland erreichen könnten, sie treten bei „Unser Lied für Liverpool“ an: