Ballermann-Song Layla ist Sommerhit des Jahres

"Layla"-Produzent Ikke Hüftgold holte gar das ganz große Besteck heraus: "Die 'Layla'-Debatte unterwandert auch unser Grundgesetz" , schrieb er in einem Beitrag auf "Zeit Online". Wenn "angeblich aufgeklärte Politiker" damit anfingen, Meinungs- und Kunstfreiheit zu beschädigen, "dann sollten alle Warnglocken schrillen" , erklärte der 45-Jährige und fragte: "Kann es sein, dass hier an einem Lied plötzlich ein Exempel statuiert wird, obwohl Schlager-, Pop- und erst recht Rap-Musiker seit einer Ewigkeit derbe Texte abliefern?"

Derbe Wortwahl gegenüber Frauen kein Einzelfall

Deutschsprachige Lieder hatten in der Tat auch schon früher derbe Wortwahl in Bezug auf Frauen. Vor 40 Jahren zum Beispiel war "Skandal im Sperrbezirk" von der Spider Murphy Gang ein Nummer-eins-Hit: "Und draußen vor der großen Stadt steh'n die Nutten sich die Füße platt."

Ballermann-Promi Mickie Krause singt in seinem Lied "Geh mal Bier hol'n" seit Jahren: "Samstagabend 'Sportschau', wie immer freut er sich da drauf, dann kommt seine Olle rein, und er sagt: 'Ey, pass mal auf", geh mal Bier holn', du wirst schon wieder hässlich.'"

Selten deutschsprachige Sommerhits