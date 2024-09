Verdacht auf Tornado - so gehen Experten bei der Bewertung vor

Bei Verdachtsfällen schauen sich die Tornado-Experten vor Ort zum Beispiel die Fallrichtung von Bäumen und anderen Objekten an. Sie unterscheiden zwischen einem Tornado und sogenannten Fallböen (Downburst). Fallböen können wie Tornados starke Schäden verursachen. Ein Tornado hat laut Deutschem Wetterdienst " rotierende Winde, die aus einer Gewitterwolke stürzen und den Boden berühren" . Downbursts oder Fallböen hingegen entstehen laut DWD , " wenn kalte Luft in einem Gewitter nach unten fällt, auf den Boden trifft und sich dort in linearer Richtung ausbreitet. Dabei können Windgeschwindigkeiten von mehr als 200 km/h erreicht werden ".

Der Unterschied zwischen Tornados und Fallböen.

Wenn keine Videoaufnahmen von dem Ereignis vorliegen, brauche es eine Vorort-Analyse der Schäden, erklärt Tornado-Experte Beyer. " Das Schadensmuster bringt dann in aller Regel Gewissheit ."

Tornado in Attendorn? Untersuchung derzeit

Ein Verdachtsfall aus Attendorn in NRW vom 24. August 2024 werde derzeit untersucht. Dort hinterließ ein schweres Unwetter eine 250 Meter breite Schneise der Verwüstung. In einem Neubaugebiet wurden Dächer abgedeckt und sogar ein geparktes Transportauto in eine Wiese geschoben. Jetzt sagt der DWD-Experte: Erste Hinweise deuten sowohl auf einen Tornado als auch auf eine Fallböe. Es sei aber gut möglich, dass Attendorn Fall 33 auf der Liste der Tornados in NRW 2024 werden könnte, so Beyer.

Verwüstung nach Unwetter in Attendron

Tornados: Wie sie entstehen und wie man sie erkennt