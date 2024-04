Tornado-Verdacht in Korschenbroich - 20 Häuser beschädigt

45 Sekunden - so lange soll das Wetterphänomen laut Feuerwehr Korschenbroich gedauert haben. Der Verdacht, dass es sich dabei um einen Tornado gehandelt habe, liege nahe, so ein Feuerwehr-Sprecher. Er war selbst Augenzeuge. Bestätigen könne er den Tornado aber nicht. Ein Hausdach sei durch das Ereignis vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Neusser Polizei am Freitagmorgen.

Unwetterschäden in Korschenbroich

Auch der Deutsche Wetterdienst ( DWD ) konnte das Wetterphänomen am Freitagmorgen nicht bestätigen. Expertinnen und Experten müssten erst Bilder davon analysieren, sagte ein Sprecher. Auch zur Höhe des entstandenen Sachschadens in Korschenbroich ist noch nichts bekannt.

Zwei Schulen beschädigt

Die Stadt Korschenbroich teilte mit, dass es punktuelle Unwetterschwerpunkte im Stadtgebiet gab. Zwei Schulen, die Pescher Grundschule und das Gymnasium Korschenbroich, seien beschädigt worden. Eine Person wurde leicht verletzt: Sie hielt sich wohl am Schild einer Haltestelle fest. Das Schild knickte demnach um und die Person fiel dabei hin.

In der Stadt hätten sich schon zahlreiche Handwerkerinnen und Handwerker gemeldet, um bei Reparaturen von beschädigten Gebäuden zu helfen. Bereits eine halbe Stunde nach dem Sturm seien erste Reparaturen gestartet. Unbewohnbare Gebäude gebe es nicht. Neben den beschädigten Gebäuden habe das Unwetter vor allem für viele umgeknickte Bäume gesorgt, teilweise stürzten sie auf Autos.

Auch in Bayern Schäden an Hausdächern durch Wetterphänomen

Auch in Bayern - in Berching im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt - wurden am Donnerstag mehrere Hausdächer durch ein Wetter-Ereignis beschädigt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz sprach am Freitagmorgen von einer "Windhose" . Auch hier ist noch unklar, ob es sich um eine solche, also um einen Tornado gehandelt hat.

