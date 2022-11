Energiekrise: NRW ruft finanzielle Notlage aus - und macht neue Schulden

Schlechte Wirtschaftslage als Grund

Nun soll also ein neuer Rettungstopf her. Die Landesregierung teilt die Bedenken des Rechnungshofes dem Vernehmen nach zwar nicht. Man wolle in dieser Krise aber keine juristischen Streitigkeiten riskieren, heißt es. Denn die Oppositionsparteien SPD und FDP hatten bereits Verfassungsklagen in Erwägung gezogen.

Die nun vollzogene Wende hin zu neuen Schulden für den Energie-Rettungstopf rechtfertig die Landesregierung mit der äußerst schlechten Wirtschaftsentwicklung in NRW. " Wir befinden uns in einer Rezession, die noch bis weit in das Jahr 2023 anhalten wird ", erklärte Finanzminister Optendrenk. NRW sei besonders von den steigenden Energiekosten betroffen, weil sich besonders viele energieintensive Industrien an Rhein und Ruhr befänden.

Das Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo hatte vor einigen Wochen das Wirtschaftswachstum für NRW im 3. Quartal auf minus 2,8 Prozent geschätzt - der schlechteste Wert im Ländervergleich. Neben NRW haben sich bisher nur Bremen und Sachsen-Anhalt in ihren Haushaltsplanungen auf eine Krisensituation berufen. Die Bundesregierung hat das bisher vermieden.

Opposition: Taschenspieler-Trick

Oppositionsführer Thomas Kutschaty,

Die Opposition nimmt die jüngste Haushaltswende der schwarz-grünen Landesregierung mit einiger Häme zur Kenntnis. Die wirtschaftliche Notlage sei schon vor vielen Wochen erkennbar gewesen, erklärt SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty. Die Landesregierung habe den Taschenspieler-Trick über den Corona-Rettungsschirm aus rein ideologischen Gründen versucht. Zum einen, um die finanzielle Notlage nicht einräumen zu müssen. Und zum anderen, um zu verschleiern, dass neue Schulden nötig seien, um die Energie-Krise zu überwinden.