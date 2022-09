Seit Monaten heißt es aus der Wissenschaft, dass die Zahl der Corona-Infektionen, -Schwerkranken und -Toten in den kalten Monaten voraussichtlich wieder merklich ansteigen wird. Jetzt aber erklärte US -Präsident Joe Biden überraschend: Die Pandemie sei zu Ende. Ein Eindruck, den auch die Bilder vom Münchner Oktoberfest erwecken können. Ist die Corona-Pandemie womöglich doch schon vorbei?

"Die Pandemie ist vorbei. Wir haben immer noch ein Problem mit Covid. Wir arbeiten noch viel daran, aber die Pandemie ist vorbei." Joe Biden, US-Präsident

" The pandemic is over ", so Bidens Worte in einem am Sonntag ausgestrahlten Interview des US-Fernsehsender CBS. Aufgezeichnet wurde es drei Tage zuvor, als der US-Präsident eine Auto-Messe in Detroit besuchte. " Wie Sie sehen, trägt hier niemand eine Maske. Alle scheinen in ziemlich guter Verfassung zu sein ", so Biden weiter. " Ich glaube also, dass sich die Situation ändert, und ich denke, dies ist ein perfektes Beispiel dafür. "

Wöchentliche Zahl der Corona-Toten rückläufig

Tatsächlich hat sich die Corona-Lage geändert – und zwar zuletzt zum Guten. Seit Ende Juli geht die Zahl der wöchentlich gemeldeten Corona-Toten zurück, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI). Im Frühjahr verzeichnete die Bundesbehörde pro Woche noch bis zu 1.800 Tote. Vorletzte Woche waren es noch 136. In den USA sterben derzeit täglich knapp 400 Menschen mit Corona – also ebenfalls relativ wenige.