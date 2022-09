Infektionsschutz im Herbst: Streit um Maskenpflicht

Das neue Infektionsschutzgesetz war vergangene Woche bereits im Bundestag beschlossen worden. Das Land sei nun "gut vorbereitet" , betonte daraufhin Gesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD ).

"Aus Sicht der FDP ist es noch nicht der Weg, den man gehen sollte" , erklärte am Freitag hingegen Marcel Hafke, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP -Landtagsfraktion. Er kritisierte die im europäischen Vergleich "schärfsten Regeln" . Nach zweieinhalb Jahren Pandemie könne er von den Menschen erwarten, "eigenverantwortlich zu entscheiden, ob sie sich selber und andere schützen können und wollen" , so Hafke weiter.

Die Abschaffung der Maskenpflicht im Flugzeug im Gegensatz zur Bahn bezeichnete er als "nicht konsequent" . "Das verstehen die Menschen draußen nicht."

Maskenpflicht in Zügen, aber nicht in Flugzeugen

Vorgeschrieben werden künftig in ganz Deutschland FFP2 -Masken in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Auch in Fernzügen gilt weiter eine Maskenpflicht, in Flugzeugen dagegen entfällt diese. In Pflegeheimen und Kliniken muss außerdem vor dem Zutritt ein negativer Test vorgelegt werden.

Bundesländer können Maskenpflicht vorschreiben

Auch in Nahverkehrszügen und -bussen sowie in Innenräumen wie Geschäften, Restaurants und Veranstaltungsräumen können die einzelnen Bundesländer von Oktober an eine Maskenpflicht vorschreiben, wenn sich die Infektionslage zuspitzt. Wer einen negativen Test vorzeigt, ist jedoch in der Gastronomie und bei Veranstaltungen von einer solchen Pflicht auszunehmen.