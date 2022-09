Virologe Drosten rechnet mit starker Corona-Welle "noch vor Dezember"

Neue Virusvarianten sorgten immer noch für viele neue Krankheitsfälle, warnte der Direktor der Virologie an der Berliner Charité in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". Selbst bei leichten Krankheitsverläufen werde dies wahrscheinlich zu erheblichen Arbeitsausfällen führen. " Infizierte kommen vielleicht nicht ins Krankenhaus, aber sehr viele sind eine Woche krank. Wenn es zu viele auf einmal sind, wird es zum Problem ", so Drosten. Deshalb müsse die Politik bessere Vorbereitungen treffen.

Drosten fordert Konsens der Politik

" Bevor so viele krank werden, dass man nichts mehr einkaufen kann, dass die Krankenhäuser nicht mehr funktionieren oder kein Polizeibeamter auf der Wache sitzt, muss man Maßnahmen ergreifen ", sagte Drosten der " SZ ". Er forderte die Politik auf, schon jetzt auf einen Konsens hinzuarbeiten, " bei welchen Signalen man wie handeln will ". Denn " im Notfall braucht es sofortige und durchaus einschneidende Entscheidungen ". Drosten erwartet unter anderem, dass das Maskentragen in Innenräumen wieder notwendig wird.