Fünf Gründe, warum die EM jetzt richtig Spaß macht

Es tut sich was in EM -Deutschland. In der ersten Woche des Turniers hat sich eine Stimmung ausgebreitet, die immer mehr auch jene erfasst, die Fußball sonst kaum bis gar nicht interessiert. Zu früh, um von einem neuen Sommermärchen zu sprechen. Aber es liegt etwas in der Luft, das auf mehr hoffen lässt. Und das kommt nicht von irgendwo her. Fünf Gründe, warum die EM bis jetzt so viel Freude bereitet.

#1 Die Mannschaft

Keine Frage: Ohne Siege der DFB -Elf bliebe die EM-Stimmung im Land gedämpft. Das 5:1 im Auftaktspiel gegen Schottland war eine Wohltat für das seit Jahren vom Turnierspaß entwöhnte Publikum. Das 2:0 gegen Ungarn ließ dann auch viele Zweifler aufhorchen: Da spielt eine Mannschaft, die auf Großes hoffen lässt. Das sah im Herbst noch völlig anders aus, als Deutschland gegen Österreich und die Türkei verlor.

Spieler Ilkay Gündoğan (links) und Toni Kroos beim Spiel gegen Ungarn

Hinzu kommt: Diese Mannschaft erweckt bei vielen Menschen im Land große Sympathie. Da ist zum Beispiel Kapitän Ilkay Gündoğan, der in seine Führungsrolle immer mehr hineinwächst. Da ist Superstar Toni Kroos, der als taktgebender Teamplayer sein Karriereende zelebriert. Und da sind die vielen anderen Charaktere wie Füllkrug, Rüdiger, Müller und Musiala, die in diesem Team bislang ziemlich perfekt zu harmonieren scheinen.

Nicht zuletzt ist da ein alles andere als abgehobener Bundestrainer. Nach dem Spiel gegen Ungarn zog sich Nagelsmann fürs Fernsehinterview erstmal eine kurze Hose an. Weil das für die Rückfahrt bequemer sei, wie er sagte.

#2 Die Fans in Stadien und beim Public Viewing

" Völlig losgelöst ", singen die deutschen Fans im Stadion. Und sie haben schon nach dem zweiten Gruppenspiel das Finale vor Augen: " Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin! " Dabei ist bis zum 14. Juli noch ein weiter Weg, der schließlich schon im Achtelfinale am 29. Juni enden könnte. Aber in der Masse macht man sich Mut.

Public Viewing in Köln

Und diese Massen an Fußballbegeisterten sind nicht nur in den Stadien zu finden - 2,7 Millionen Tickets wurden ausgegeben. Sie zeigen sich auch bei den zig Millionen Menschen in den großen Fanzones, bei den unzähligen anderen Public-Viewing-Gelegenheiten und durch schwarz-rot-goldene Fähnchen an Fenstern sowie pinke Trikots in Bussen, Bahnen und Büros.