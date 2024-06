Fußball-EM: Was muss passieren, dass es noch mal ein Sommermärchen gibt?

Freitag startet die EM. Deutschland spielt im Eröffnungsspiel gegen Portugal (21 Uhr, im ZDF-Fernsehen). Und die Nation ist gefühlt noch nicht so richtig in Fußball-Laune.

Diese fünf Punkte sind wichtig, damit es noch mal ein Sommermärchen gibt wie 2006:

#1 Spielt eine Vorrunde, die uns träumen lässt!

In sportlicher Hinsicht galt Deutschland 2006 wegen enttäuschender Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen vor der Weltmeisterschaft nicht als einer der großen Favoriten. „ In der Vorbereitung im Frühling 2006 gab es ein wirklich schlechtes Spiel gegen Italien “, sagt Franziska Weil vom Sportschau-Euro-Desk. Nach den letzten beiden Testspielen gegen die Ukraine und Griechenland zeigt sich: Auch 2024 hat die die Nationalmannschaft noch Luft nach oben. 2006 schoss Philipp Lahm gegen Costa Rica das erste Tor im Eröffnungsspiel. Ein spektakuläres Tor aus der Distanz. Franziska Weil glaubt: „ Solch ein Tor und ein erfolgreiches Eröffnungsspiel kann die Euphorie lostreten. “

#2 Das Wetter muss besser werden!

In NRW gehen wir derzeit eher mit Pulli als mit T-Shirt auf die Straße. Aber: Das war auch kurz vor Beginn der WM 2006 so – da waren es frische 15 bis 17 Grad. Mit dem ersten Anstoß kam dann auch die Sonne, vier Wochen lang gab es im Schnitt 15 Sonnenstunden am Tag mit Höchstwerten um die 27 Grad. Dieses Jahr lässt das Sommerwetter in NRW leider noch etwas auf sich warten. Aber immerhin wird es in den nächsten Tagen ein paar Grad wärmer: Ab Freitag werden es um die 22 Grad. Es kann aber auch immer mal wieder regnen. Anfang nächster Woche wird es dann noch etwas wärmer mit bis zu 25 Grad – gegen Ende der Woche wird es aber auch schon wieder kühler.