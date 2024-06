Besondere Fan-Momente bei der Fußball-EM

Auf dem Spielfeld nehmen 24 Teams an der Fußball- EM teil - aber dahinter stehen hunderttausende Fans, die die EM auf ihre Weise mitgestalten. Was sind die kuriosesten Momente rund um das Turnier? Welche witzige Anekdoten gibt es bereits? Und was posten die Fans über Social Media?

Gelsenkörken - Gensenkitschen

Viele Italiener und Spanier waren schon angereist, bevor es abends in Gelsenkirchen ins Stadion ging. Die Stimmung ist ausgelassen. Auch in der Stadt. Obwohl die meisten kein Deutsch können, schaffen sie es, eine Bratwurst und ein Bier zu bestellen. Aber wie spricht man eigentlich "Gelsenkirchen" richtig aus? Von Gelsenkörken über Gensenkitschen bis Schensenkitschä ist alles dabei.

Gelsenkirchen ist also gar nicht so leicht - Currywurst übrigens auch nicht. Derweil kann man in diesen Tagen auch gut andere Sprachen lernen. Die Fans in Gelsenkirchen singen: "Che confusione, sarà perché ti amo!". Das Lied ist eigentlich die inoffizielle Hymne des Vereins AC Mailand und wird bei dessen Heimspielen angestimmt. Die Liedzeile heißt so viel wie "So ein Durcheinander. Es muss so sein, weil ich dich liebe!".

Handy bei der Polizei abgegeben - aber vorher ein Selfie

Tausende Schotten waren zum Spiel Schottland-Schweiz in Köln. Sie feierten wild und marschierten zu Tausenden durch die Stadt. Einer von ihnen verlor sein Handy auf dem Klo - und hat es wieder. Gesucht werden jetzt die ehrlichen Finder. Bevor sie das Handy bei der Polizei abgaben, machten sie ein Selfie. Das Foto zeigt fünf junge Deutschland-Fans in Trikots und mit Fahne, die in die Kamera grinsen. Im Hintergrund sieht man den Rhein in Köln. Die Tartan Army schrieb bei X (früher Twitter): "Was für ein Land. Können wir diese Fans finden?"