60 Jahre Élysée-Vertrag: Was bringt die deutsch-französische Freundschaft?

Mehrfach benutzte Kanzler Scholz in seiner Rede am Sonntag französische Ausdrücke, bezeichnete Frankreich etwa als "nation indispensable" (unentbehrliche Nation). Französisch als Fremdsprache spielt in Deutschland jedoch eine immer kleinere Rolle.

Offenbar weniger Verständnis zwischen den Nachbarn

1995 lag der Anteil der Deutsch-Lernenden in Frankreich immerhin noch bei etwa 23 Prozent. Trotz des Rückgangs in den vergangenen zehn Jahren auch in Deutschland bleibt hier den Angaben zufolge Französisch nach Englisch immer noch die zweithäufigste Fremdsprache an allgemeinbildenden Schulen. In Frankreich hingegen liegt Deutsch nach Spanisch auf dem dritten Platz.

Das "Schlüsselmoment" in der deutsch-französisch Beziehung sei zwar immer noch konkret in Wirtschaftsfragen und als Mythos in der Politik spürbar in Frankreich, sagt WDR-Korrespondentin Julia Borutta.