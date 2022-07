Zeitzeichen

Adenauer forciert die Westbindung

Im Kern geht es in der EGKS darum, dass einzelne Staaten in einem zentralen Bereich ihrer Wirtschaft auf Souveränität verzichten. Aber im Gegenzug schaffen sie dafür einen großen Markt, in dem die Zölle fallen. Für den damaligen deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer ( CDU ) war es eine Gelegenheit, die junge Bundesrepublik auf Augenhöhe mit den Nachbarstaaten zu bringen und den Motor für die deutsch-französische Freundschaft anzukurbeln. Mit der Montanunion forcierte Adenauer zudem die von ihm angestrebte Westbindung. Die oppositionelle SPD hingegen wünschte sich lieber ein neutrales Deutschland.