EKD-Chefin Annette Kurschus tritt zurück

Die höchste Repräsentantin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, ist von ihrem Posten als Vorsitzende des Rates und als Präses der westfälischen Landeskirche zurückgetreten. Damit wolle sie Schaden von der evangelischen Kirche abwenden, erklärte Kurschus.

Was wusste die Geistliche von Missbrauch und wann

Bei der Synode in Ulm hatte Kurschus vor knapp einer Woche betont, sie weise die "Andeutungen und Spekulationen", die in der "Siegener Zeitung" gegen sie erhoben würden, mit Nachdruck zurück. Die Siegener Staatsanwaltschaft ermittelt in mehreren Verdachtsfällen gegen einen früheren Kirchenmitarbeiter, der in den 1990er Jahren wie Kurschus im Kirchenkreis Siegen tätig war.

Vorwurf der Mitwisserschaft seit den 90er-Jahren

Der ehemalige Kirchen-Mitarbeiter soll junge Männer zu sexuellen Handlungen gedrängt haben. Ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, ist laut Staatsanwaltschaft bisher ungeklärt. Für Kurschus geht es im Kern um die Frage, was die Geistliche wann von mutmaßlichen Verfehlungen des Beschuldigten gewusst hat.

Schüler-Lehrer-Verhältnis - und Machtmissbrauch?

In einem Gespräch in Kurschus' Garten sollen ein Betroffener und drei weitere Personen der damaligen Pfarrerin von " sexuellen Verfehlungen " des Mitarbeiters berichtet haben. Kurschus hatte dagegen diese Woche in einem Statement beteuert, ihr gegenüber habe es keine Hinweise auf sexualisierte Gewalt in dieser Zeit gegeben. In Gesprächen vor vielen Jahren sei lediglich die sexuelle Orientierung des Beschuldigten thematisiert worden.

Tim Plachner, Redakteur der Siegener Zeitung, sagte dem WDR, er habe mit mehreren Betroffenen gesprochen, die von sexuellen Handlungen erzählt hätten. In Kurschus’ Garten sei es damals explizit um sexuelle Verfehlungen gegangen: " Es ist auch die Rede von einem Schüler-Lehrer-Verhältnis, so dass man von einem Machtmissbrauch ausgehen kann. " Für diese Aussagen liegen der "Siegener Zeitung" nach eigenen Angaben eidesstattliche Versicherungen von zwei Teilnehmern des Gartengesprächs vor.

Vorwurf der Nähe zum Beschuldigten

Kritisiert wird Kurschus auch für Aussagen dazu, wie nahe sie dem Beschuldigten stehe. Auf einer Pressekonferenz in Ulm hatte sie vergangenen Sonntag auf die Frage, ob sie den Beschuldigten kenne, bestätigt: Ja - und dass in Siegen jeder jeden kenne.

"Entsetzt und wütend"

Am Dienstag, nur zwei Tage später, räumte sie dann vor einer Versammlung der EKD in Ulm ein, dass sie ein sehr enges Verhältnis zum Beschuldigten habe: " Ich bin entsetzt und wütend, aktuell so furchtbare Schilderungen über eine Person zu erfahren, von der ich bislang nur ein anderes Gesicht wahrgenommen hatte. " Dass sie Patentante eines der Kinder des mutmaßlichen Täters sei, dürfe sie aus rechtlichen Gründen nicht bestätigen, sagte sie auf die Frage einer Delegierten.

Über dieses Thema berichten wir im WDR auch im Fernsehen: WDR aktuell, 12.45 Uhr.