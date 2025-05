Dortmund wird zu "Dortbunt"

Acht Bühnen zwischen U und Ostentor: Seit Freitag und noch bis Sonntag verwandelt sich Dortmund wieder in "Dortbunt“. Los ging das Stadtfest mit einem großen Konzert auf dem Friedensplatz. Am Samstag legt dort ein DJ auf, dazu gibt es Partys, Aufführungen und Mitmachaktionen. Ein Höhepunkt ist der Kostümverkauf des Dortmunder Theaters.

Schlemmen unter freiem Himmel in Münster

Das Hansemahl lädt wieder zum Schlemmen

In Münster wird am Samstag von 12 bis 18 Uhr wieder unter freiem Himmel geschlemmt. Dann steht das Hansemahl an, denn Münster trat bereits im 13. Jahrhundert dem Städtebund der Hanse bei. Auf dem Prinzipalmarkt gibt es wieder eine lange Tafel, die Händler aus der Innenstadt bieten westfälische Schnittchen an: Mett, Schinken, Griebenschmalz, Käse und eine vegane Variante. Dazu gibt es Live-Musik und DJs.

Maikirmes in Essen-Steele

Die Traditionskirmes im Herzen von Essen lädt noch bis Sonntag zum großen Rummel. Es gibt eine große Auswahl an Fahrgeschäften und kirmes-typischer Verpflegung. Ebenfalls bis Sonntag gibt es noch Kirmes in Aachen, Werne, Geseke und Emsdetten. In Minden, Düsseldorf und Remscheid bleibt die Kirmes länger in der Stadt – bis Sonntag, 11. Mai.

In Haltern am See wird Holzkohle gemacht

In der Haard in Haltern am See kann man zurzeit erleben, wie früher Holzkohle gemacht wurde. Etwa zwei Wochen lang lebt das alte Handwerk der Köhlerei neu auf. So lange dauert es, bis das zu einem Meiler aufgeschichtete Holz verkohlt ist. Organisiert wird die Aktion vom Eigenbetrieb Ruhr Grün des Regionalverbandes Ruhr. Am 16. Mai ist die Holzkohle dann fertig und wird verkauft. Ein Sack mit zehn Kilo kostet 15 Euro.