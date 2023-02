Private eBay-Verkäufe kostenlos: Was das für Verbraucher bedeutet

Es waren besonders die elf Prozent Provision, die viele zuletzt abgehalten hat, Ebay als Verkaufsplattform zu nutzen. Bei einem Auto oder einem teuren Möbelstück schmälert diese Provision den Erlös um einiges. Die meisten alternativen Onlineplattformen für Secondhand sind dagegen kostenlos.

Damit der einstige Pionier Ebay im Wettbewerb weiter bestehen kann, will Ebay-Deutschland-Chef Oliver Klinck die Kundinnen und Kunden mit dem Wegfall von Gebühr und Provision wieder gewinnen, wie er dem WDR sagte. In Analysen habe Ebay festgestellt, " dass die Käufer, die gleichzeitig bei uns verkaufen doppelt so viel kaufen wie die Käufer, die bei uns nicht verkaufen. "

Wer also einmal auf der Seite ist, der nutzt sie sowohl zum Verkaufen als auch Kaufen und damit erhofft sich Klinck insgesamt mehr Umsatz.