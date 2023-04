Islamistische Tat? Generalbundesanwalt ermittelt nach Messerattacke in Duisburger Fitnessstudio

Nach der Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio hatte die NRW-Justiz die Bundesanwaltschaft eingeschaltet. Seit Freitag ist klar: Die Behörde aus Karlsruhe übernimmt den Fall. Grund dafür sei die besondere Bedeutung, sagte eine Sprecherin. Es gebe Anhaltspunkte für eine möglicherweise islamistische Tatmotivation.

Der Generalbundesanwalt ist für die Strafverfolgung auf dem Gebiet des Staatsschutzes zuständig, unter anderem für Straftaten aus dem Bereich des Terrorismus.

26-Jähriger soll fünf Menschen verletzt haben

Dienstag vergangene Woche soll ein 26-Jähriger in einem Fitnessstudio in Duisburg vier Menschen mit einem Messer schwer verletzt haben. Der Syrer steht auch in dringendem Verdacht, in der Nacht zu Ostersonntag ganz in der Nähe einen 35-Jährigen angegriffen zu haben. Der Mann starb einige Stunden später an den Verletzungen.

Hinweise auf weitere Taten des Beschuldigten gebe es bisher nicht, hatte der Leitende Kriminaldirektor Peter Mosch am Donnerstag im Innenausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags gesagt.