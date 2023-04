Attacke in Duisburger Fitnessstudio: Ermittler prüfen terroristischen Hintergrund

Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Die Staatsanwaltschaft wirft dem syrischen Staatsbürger versuchten Mord vor. Der 26-Jährige ist aktuell in Untersuchungshaft. Er schweigt zu den Vorwürfen. Gegen ihn wird bisher wegen versuchten Mordes ermittelt, nachdem er vergangene Woche vier Menschen in einem Fitnessstudio mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Eines der Opfer schwebt noch in Lebensgefahr.

