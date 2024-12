Drogenkonsum stellt Großstädte vor Probleme

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, sagt, dass vor allem der zunehmende Konsum von Crack die deutschen Großstädte vor Probleme stelle. Das sei eine Herausforderung für die Gesundheit, aber auch für das Zusammenleben. Auch in NRW ist die Drogenproblematik zu spüren.

Dortmund ist deutschlandweit Spitzenreiter, was Kokainwerte im Abwasser angeht.

Laut einer Untersuchung der Drogenagentur der Europäischen Union wird in Dortmund so viel Kokain konsumiert, wie in keiner anderen deutschen Stadt - zumindest, wenn man die Rückstände im Abwasser als Maßstab nimmt. Demnach wurden 2023 knapp 548 Milligramm Kokain-Rückstände nachgewiesen (je 1.000 Einwohner pro Tag). Auf Platz zwei bis vier landen Berlin, Hamburg und Frankfurt.

In Köln wirken Drogenkonsumräume wie Magneten auf Dealer

Auch in der Kölner Innenstadt scheint man die Drogenproblematik nicht in den Griff zu bekommen. Bisher müssen in Köln Abhängige, die in Drogenkonsumräumen Heroin spritzen oder Crack rauchen wollen, sich die Drogen selbst mitbringen. Die Folge: Sie kaufen ihr Rauschgift meist bei illegalen Dealern in unmittelbarer Nähe der Konsumräume.

Das führt laut Polizei dazu, dass rund um den Konsumraum die Dealerszene wächst - beispielsweise in der Kölner Innenstadt am Neumarkt. Durch eine kontrollierte Abgabe von harten Drogen in den Konsumräumen könnte der illegale Markt zumindest teilweise ausgetrocknet werden, sagte der Kölner Polizeipräsident Johannes Hermanns Anfang Dezember dem WDR.