Lachgas-Verbot in Großbritannien: Warum die Droge alles andere als lustig ist

Wie wirkt der Stoff und wie wird er eingenommen?

Kick mit Fruchtaroma

Konsumiert wird Lachgas vor allem aus gefüllten Luftballons, die auf Partys und Festivals häufig an Ständen verkauft werden. Nicht zu verwechseln ist Lachgas übrigens mit Helium in Luftballons, das nach Inhalation die Stimme erhöht. Auch in Headshops sind Lachgas-Kartuschen erhältlich, teilweise auch mit Frucht-Aroma. Beim Inhalieren kommt es zu einem kurzen aber intensiven Rausch. Viele Konsumenten berichten über ein angenehmes Kribbeln und verstärkte Sinneseindrücke, die Wirkung hält etwa 30 Sekunden bis maximal einige Minuten an. Oft bleibt es nicht bei einem Ballon, starke Konsumenten verbrauchen an einem Abend gleich mehrere davon. Gewöhnlich verlangen Händler etwa fünf Euro für eine Dosis.

Manche User inhalieren das Gas auch direkt aus Sahne-Kartuschen. Weil Lachgas unter hohem Druck zu schweren Erfrierungen führen kann, ist diese Form des Konsums besonders gefährlich.

Was sind die Risiken und Nebenwirkungen?

Inzwischen clean: Haftbefehl

Was Lachgas in hohen Dosen anrichten kann, konnten Besucher eines Konzerts des Rappers "Haftbefehl" im vergangenen Jahr live miterleben. Der Musiker taumelte über die Bühne, verlor immer wieder das Gleichgewicht und wirkte maximal verwirrt. Das Konzert wurde abgebrochen. " Das Gas macht einen komplett zum Zombie ", sagte der Rapper später im Sender RTL . Vor seinem Entzug habe er manchmal Dutzende Kartuschen am Tag konsumiert. Inzwischen setzt sich der Rapper für ein Verkaufsverbot ein.

Häufige Nebenwirkungen beim Konsum kleiner Mengen sind Schwindel, Benommenheit und Kopfschmerzen. Laut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) kann es auch zu Übelkeit und Ohnmacht sowie zu einem vorübergehenden Verlust der Orientierung kommen. Bei der Inhalation kann es passieren, dass das Hirn vorübergehend nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird. Empfindliche Personen können darauf mit Krämpfen reagieren.