Keine Garantie auf Kita-Platz in Münster

Eltern demonstieren für mehr Kita-Plätze

Diese Misere um fehlende Kitaplätze beschäftigt Eltern in Münster seit Monaten. An diesem Donnerstag protestierten rund 100 Mütter und Väter in der Innenstadt. In dem noch laufenden Verfahren zur Kitaplatzvergabe sind bislang noch rund 1.700 Kinder unversorgt. Viele Familien in Münster müssen davon ausgehen, dass ein Elternteil zu Hause bleibt oder die Großeltern aushelfen müssen. Im Zweifel könnten sie auch gegen die Stadt klagen.