Ein Baum pro Gemeinde? Deutsche Umwelthilfe möchte weniger Weihnachtsbeleuchtung

Bleibt es dieses Jahr zur Weihnachtszeit dunkel in den Straßen? Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will auch bei der Weihnachtsbeleuchtung Energie sparen. " In diesem Winter sollte es eine Selbstverständlichkeit sein, dass sowohl auf die Weihnachtsbeleuchtung in Städten, als auch auf die der Häuser und Wohnungen verzichtet wird ", sagte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND).

Vorschlag: Ein Baum pro Stadt

Resch schlägt eine Beschränkung auf einen Baum pro Stadt und Gemeinde vor. Auch im Privaten sollen die Menschen auf " Beleuchtungsorgien " verzichten.

"Hier bewusst zu verzichten, zu sparen und solidarisch zu sein, das könnte diese Weihnachtszeit sogar zu einer ganz besonderen machen." Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe