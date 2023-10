Hamas-Angriff: Menschen aus NRW stecken in Israel fest

Jerusalem: Leverkusener Familie im Luftschutzbunker

Mehrere internationale Fluggesellschaften, darunter auch die Lufthansa, haben ihre Flüge von und nach Israel gestrichen. Während Länder wie Polen und Ungarn Militärmaschinen schicken, um ihre Staatsbürger auszufliegen, kamen von der Bundesregierung bisher keine Informationen, was Deutsche unternehmen können, um aus dem Krisengebiet herauszukommen.

Gegen drei Uhr am Montagmorgen bekam die Familie aus Leverkusen nach eigenen Angaben eine Mail vom Auswärtigen Amt mit der Information, dass sich Botschaft und Konsulate nur um die akuten Notfälle kümmern könnten. Alle anderen Deutschen sollten ihre Ausreise selbst organisieren. Am Montagmittag gab es Luftalarm in Jerusalem. Die Leverkusener Familie hat sich in einem Keller in Sicherheit gebracht.

Tel Aviv: Essener Jugendgruppe im Saferoom

Essener Jugendgruppen-Leiter Gordon Wenzek

Wegen Luftalarms musste am Montagmittag auch das WDR -Interview mit Gordon Wenzek zwei Mal unterbrochen werden. Er ist Teamleiter einer Jugendgruppe vom Stadtverband der Essener Kinder- und Jugendverbände, die derzeit in einem Wohnhaus in Tel Aviv untergebracht ist und sich bei Alarm in den Saferoom im Keller in Sicherheit bringen müssen.

Wie es für die Essener Gruppe weitergeht, ist unklar: "Die Lufthansa gibt keine Informationen raus. Es gibt keine Entscheidung, ob sie morgen fliegt" , sagte Teamleiter Wenzek. Anzeichen dafür, dass das Auswärtige Amt Deutsche aus Israel ausfliege, gebe es nicht. "Die Stadt Essen ist jetzt gerade dabei, alle möglichen Flüge zu checken und zu buchen, um uns hier rauszuholen." Auch die NRW -Landesregierung setze sich massiv ein.

Forderung nach Flügen mit Militärmaschinen