Angriff auf Israel: "Wir sind unter Belagerung"

Im israelischen Fernsehen war zu sehen, wie bewaffnete Terroristen aus Gaza in israelische Ortschaften wie die 30.000-Einwohner-Stadt Sderot eindringen. Sderot liegt zwei Kilometer von der Grenze entfernt. Ein Video zeigt, wie Kämpfer auf einem Balkon stehen. Terroristen versuchen in Häuser einzudringen, an einer Bushaltestelle liegen Menschen erschossen auf dem Boden. Eine Frau berichtet voller Angst, wie sie mit Mann und Kind in ihrem Bunker auf Hilfe wartet.

"Terroristen, die uns töten wollen, laufen durch unsere Straßen." Gal Naim, Anwohner von Sderot, Israel

"Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden", heißt es in einer Nachricht von Gal Naim, einem Anwohner von Sderot, an die ARD . "Terroristen, die uns töten wollen, laufen durch unsere Straßen. Es erinnert an die ISIS-Terroristen, die mit ihren Jeeps durch die Wüste im Irak und in Afghanistan gefahren sind. Sie sind vor meiner Tür. Wir sind unter Belagerung in unseren Häusern bei unseren Lieben. Wir hören Schüsse und Explosionen durch die Straßen hallen."

"Dies ist ein Krieg"

Brennende Autos in Sderot