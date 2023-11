Nahost-Konflikt: Mehrere Demos am Wochenende in NRW

Eine der größten Demonstrationen in NRW soll es am Samstag in Düsseldorf geben. Dort sind laut Polizei 1.000 Teilnehmende angemeldet, sie erwartet aber weitaus mehr. Start ist am Hauptbahnhof, von dort aus geht es durch die Stadt zum Johannes-Rau-Platz.

Die Antifa plant am Nachmittag in Düsseldorf an mehreren Orten pro-israelische Aktionen. Die FDP will um 18 Uhr am Burgplatz eine Mahnwache für die israelischen Opfer abhalten. Mit dabei: Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann.

Für eine pro-palästinensische Kundgebung in Münster haben die Organisatoren am Samstag rund 750 Menschen angemeldet. Start ist um 14 Uhr am Hauptbahnhof, Ziel ist die Stubengasse.