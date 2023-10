Nachdem auf den Straßen in Berlin der Terroranschlag der Hamas auf Israel teilweise bejubelt wurde, hat die Polizei entsprechende Versammlungen verboten. Trotzdem haben sich an den vergangenen beiden Abenden Menschen in Berlin-Neukölln versammelt und randaliert. Pyrotechnik und Barrikaden wurden angezündet, Steine und Flaschen sind auf Polizistinnen und Polizisten geworfen worden.

Antisemitismusbeauftragter: Hamas-Angriff motiviert Gewalttäter in Deutschland

Die Polizei in Berlin berichtet von verletzten Beamten, Randalierern und Unbeteiligten. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Berlin, Samuel Salzborn, hat im rbb von einer erschreckenden Dimension des Antisemitismus gesprochen: " Diese Kundgebungen finden ja statt vor dem Hintergrund eines barbarischen Terrorangriffs der Hamas, der kein anderes Ziel hatte, als möglichst viele Jüdinnen und Juden zu töten. " Dieser Angriff motiviere Gewalttäter auch in Deutschland: " Das ist auch der Hintergrund für eine ganze Reihe von Straftaten in diesem Zusammenhang ." In Berlin gab es sogar einen versuchten Brandanschlag auf eine Synagoge, die Generalstaatsanwaltschaft ermittelt in dem Fall.

Schon zuvor waren in Berlin eine pro-palästinensische Demo und alle Ersatzveranstaltungen bis zum 23. Oktober verboten worden. Die Polizei argumentierte damit, dass " die unmittelbare Gefahr besteht, dass es zu volksverhetzenden, antisemitischen Ausrufen, Gewaltverherrlichungen, dem Vermitteln von Gewaltbereitschaft und dadurch zu Einschüchterungen sowie Gewalttätigkeiten " kommen könne.

Reul: Lage in NRW nicht mit der in Berlin vergleichbar