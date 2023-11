"Passt auf, wo ihr mitlauft" - Kritik an pro-palästinensischen Demos

In NRW wurde am Freitagabend in Essen demonstriert. Am Samstag gab es in Berlin und an mehreren Orten in NRW Demonstrationen, die größte fand in Düsseldorf statt.

Holocaust auf Plakaten relativiert

Etwa 17.000 Menschen gingen hier auf die Straße. Die Polizei kündigte ein niedrigschwelliges und konsequentes Einschreiten bei Straftaten an. Bereits vor Beginn der Demonstration wurden von der Polizei mehrere Plakate sichergestellt, auf denen der Holocaust relativiert wurde. Dagegen werde es Strafverfahren geben, so die Polizei. Darüberhinaus wurden Plakate gezeigt, die die Situation in Gaza mit dem Holocaust gleichsetzen.