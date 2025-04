Parkende Fahrzeuge auf den vielen engen Straßen der Gemeinde behindern bisher häufig Feuerwehrautos, Rettungswagen oder die Müllabfuhr. In neu entstehenden Wohngebieten soll es diese Probleme nicht mehr geben.

Bergneustadt im Herzen des Oberbergischen teilt mit vielen ländlichen Regionen das Schicksal, dass viele Haushalte nicht nur ein oder zwei, sondern oft auch drei oder mehr Fahrzeuge besitzen. Das führt vor allem in den Abendstunden zu zugeparkten Anwohnerstraßen. Diese sind in der sehr hügeligen Gemeinde oft sehr schmal, so dass große Fahrzeuge manchmal gar nicht durchkommen. Im Fall von Feuerwehrfahrzeugen und Rettungswagen kann das zu gefährlichen Situationen führen.

Mehr Parkplätze auf privaten Grundstücken

Die Stadtverwaltung möchte das Problem lösen, indem in Zukunft mehr Pkw auf den Hausgrundstücken statt im öffentlichen Straßenraum geparkt werden. Künftig müssen Hausbauer pro Wohneinheit 1,5 Stellplätze auf dem Grundstück bauen. Bei einem Einfamilienhaus sind das in der Praxis zwei Stellplätze, bei einem Zweifamilienhaus 3 Stellplätze.

In der neuen Siedlung "Klimaquartier Bergneustadt" soll die neue Stellplatzpflicht bereits Vorschrift werden.

Eine der ersten Siedlungen, in der das neue Konzept umgesetzt werden soll, ist das "Klimaquartier Bergneustadt" . Dort werden demnächst 36 Grundstücke mit Häusern in nachhaltiger Bauweise und mit niedrigem Energieverbrauch entstehen. Die Straßen sollen besonders schmal ausfallen, damit nicht so viel Fläche versiegelt wird, erklärt Bürgermeister Thul. Das Parken soll deshalb von der Straße auf die Grundstücke verlagert werden.

Auf Grundstücken an anderen Stellen im Stadtgebiet, wo das technisch nicht möglich ist, sollen Ausnahmen gelten. Anders als in anderen Städten soll die Möglichkeit, sich mit einer Geldzahlung der Stellplatz-Pflicht zu entledigen, nicht möglich sein, so Bürgermeister Matthias Thul.