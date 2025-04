"Die Regierung muss das schaffen"

"Wir sind enttäuscht"

Und wie blickt er auf die kommende Regierung? "Ich sorge mich vor allem um die junge Generation, nicht um mich. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Denn die AfD ist für mich keine Alternative. Gerade wegen unserer Geschichte" Ja, er sagt: unsere Geschichte. Während der Markt in Wuppertal langsam schließt, hat der nächste Laden noch geöffnet.

"Ich arbeite seit vielen Jahren 16, 17 Stunden am Tag, ich bin selbständig, ich habe alle Integrationskurse sehr gut abgeschlossen" , erzählt Hakim (Name geändert). Gemeinsam mit seiner Frau betreibt er einen kleinen Supermarkt in Wuppertal. Er kommt aus Syrien, sie haben sich im Irak kennengelernt und sind seit 16 Jahren verheiratet.

"Wer sich gut integriert hat, muss zum Teil trotzdem jahrelang aufs Amt warten und bekommt keine Staatsbürgerschaft. Ich arbeite, ich zahle Steuern. In anderen Ländern wäre ich schon längst eingebürgert. Ich hatte andere Dinge von Deutschland gehört, bevor wir gekommen sind. Und wir sind enttäuscht" , berichtet Hakim, während hinter der Fleischtheke seine Tochter auf dem Schoß sitzt. "Manchmal denke ich, wir müssen umziehen, auch für unsere Kinder."

"Ich schäme mich für meine hohen Preise"

Seine Frau erzählt, dass sie ihre kranke Schwiegermutter seit zehn Jahren nicht sehen konnte, weil die beiden nach den Regeln des aktuellen Asylsystems nicht ins Heimatland reisen könnten. Die Forderung also an die neue Regierung: "Das muss alles besser, schneller und fairer werden bei den Behörden und Ämtern. Und wir hoffen das auch. Vielleicht wird das mit der Digitalisierug besser."

Hakim (Name geändert) und seine Frau sind von den Behörden genervt

Und Hakim hat noch einen Punkt, der geändert werden soll: " Viele, die bei uns einkaufen, können von ihrer Arbeit nicht mehr leben. Ich schäme mich dann immer für meine hohen Preise, aber für uns ist das im Einkauf auch so teuer geworden. Und das merken vor allem die Menschen mit Mindestlohn. Das sollte geändert werden, dass das Leben wieder bezahlbar wird."

Ein Stammkunde kommt vorbei, kauft ein bisschen Fleisch. Man verabschiedet sich mit Handschlag. Danach zieht Hakim noch eine beunruhigende Parallele: "Ich sehe hier mittlerweile viel Armut. Ich kenne das so auch aus meinem Heimatland. Aber hier war das nie so. Wenn das hier auch mehr wird, wäre das sehr schlimm."

Die Wünsche der Menschen reichen von Umweltschutz bis Glaubwürdigkeit

Es ist ein sonniger Tag in Wuppertal, dieser Tag, an dem es einen neuen Koalitionsvertrag gibt. Viel haben die Menschen natürlich noch nicht mitbekommen vom neuen Vertrag zwischen Schwarz und Rot. Stattdessen genießen sie die Sonne auf dem Laurentiusplatz in der Innenstadt, bei Getränk und Suppe, so wie Cheri McKinley. Sie kommt ursprünglich aus den USA, lebt aber schon seit über 30 Jahren hier.

Cheri McKinley, Erzieherin aus Wuppertal, ist die Umwelt wichtig

"Mit Abstand am wichtigsten ist die Umwelt" , sind sie und ihre Freundin Michelle von Loefen, ursprünglich aus Frankreich, sich einig. "Mehr Steuergerechtigkeit auch, aber es sollte vor allem viel mehr Geld in erneuerbare Energien fließen." Und wird die neue Regierung das wohl auch so umsetzen? "Ich wäre gerne hoffnungsvoller" , antwortet McKinley, "aber ich glaube leider eher nicht. Die sind eher an Firmen und Profit interessiert."

Zurück nach Kreuztal, zu Frank Bäcker. Der 51-Jährige sieht ein großes Problem, das die deutsche Politik hat, und das keinem Ressort zuzuordnen ist: die Glaubwürdigkeit. Es müsse dringend angegangen werden, so sagt er, dass die Leute wieder den Politikern vertrauen und das Gefühl haben, gehört zu werden.

"Die Regierung muss das schaffen"

"Dafür ist es nötig, dass nun nach der Regierungsbildung schnell begonnen wird, Themen umzusetzen. Die Menschen müssen sehen, dass etwas passiert. Es muss gehandelt, nicht nur versprochen werden." Er bleibe hoffnungsvoll, dass sich nun etwas bewege.

"Spannend, was da kommt" , sagt Detlef Klein. Er isst gerade mit seiner Frau und seinem Enkelkind ein Eis. Für ihn ist eine stabile Wirtschaft und eine stabile Rente die wichtigste Aufgabe. "Weil dann habe ich auch alles andere sicher." Das Thema Bürgergeld als "Aufregerthema" findet er nicht so wichtig. Wahrscheinlich gebe es auch bei einer Änderung wieder eine Dunkelziffer derjenigen, die es ausnutzen, so seine Einschätzung.

Ob die Regierung es schaffe, diese Stabilität herzustellen, sei nicht die Frage. "Sie MUSS es schaffen" , sagt der 56-Jährige. Denn sonst würde die AfD nur stärker und das mache ihm Angst. Das sehen auch Ralf und Elisabeth Bosshammer so. Das Ehepaar betreibt seit 25 Jahren gemeinsam den "Rosenkavalier", einen Blumenstand auf dem Markt in Wuppertal.

Mehr Pragmatismus - und mehr Spaß

"Das Wichtigste ist die Integration. Die müssen das hinkriegen, dass wir hier nur so viele Menschen reinlassen, wie wir wirklich integrieren können. Wenn die das regulieren ... Die müssen jetzt richtig arbeiten. Wenn die das nicht schaffen, haben wir in vier Jahren die AfD, das macht mir Angst" , sagt Elisabeth, während ihr Mann vorfährt, um den Stand einzupacken. Der hat noch ein weiteres Thema: "Wir müssen pragmatischer werden" .

Wobei? "Bei allem. Jetzt habe ich gelesen, dass die es zur Pflicht machen wollen, dass wir auch Kartenzahlung anbieten. Also der Kunde bekommt die Freiheit, zu entscheiden - wir aber nicht. Das kostet uns so viel Geld, dass wir dafür zwei Wochen in Urlaub fahren könnten. Und das geht einfach so als Geschenk an die Bank. Denn jeder Transfer kostet. Ist das gerecht?"

Die Bosshammers aus Grevenbroich fordern mehr Pragmatismus in der Politik

Dabei geht es ihm gar nicht nur ums Geld: "Der einzige, der was von meinem Umsatz abbekommen soll, ist Vater Staat. Da habe ich nichts gegen, ich bin dankbar, in diesem Land zu leben und zahle gerne meine Steuern. Aber die Bank muss ich nicht subventionieren" , führt Ralf aus. Elisabeth will langsam los, dicht machen. Aber Ralf will noch etwas loswerden.

"Ein bisschen mehr Pragmatismus, dann haben die Leute hier auch wieder mehr Spaß. Das haben wir aktuell nicht." Sein Rat an die künftige Regierung: "Die müssen die Dinge angehen, mit denen die Opposition Wählerstimmen eingesammelt hat. Wir haben die letzten vierzig, fünfzig Jahre gepennt. Ich hoffe, dass die Koalition das macht. Müssen sie ja, denn sonst wird es in vier Jahren tiefblau, und davor habe ich noch mehr Angst als vor dem Bekloppten in Amerika."

"Wir müssen alle anpacken"

Angst ist die Thematik, über die Luis primär spricht. "Das Thema Sicherheit ist mir bis heute wichtig. Siegen und Kreuztal, das sind kleine Städte, aber selbst da fühlt man sich nicht mehr immer wohl" , so der 18-Jährige und lässt den Blick über den Platz schweifen. Er findet es gut, dass die Migrationspolitik überdacht wird. Und auch, wenn die Schulden ihn betreffen werden, ist er froh, dass mehr Geld in Verteidigung und Infrastruktur fließt.

Die Stimmung im Land sei mies, die Liste der Probleme lang, so Luis. "Ich glaube darum nicht, dass sich schon bald etwas ändern kann. Das braucht mehr Zeit als eine Legislaturperiode." Mehr Zeit - und die Mitarbeit aller, wie Marktbeschicker Farhad Rajabpour in Wuppertal ganz zum Schluss noch hinterherruft: "Wir müssen jetzt alle kräftig mit anpacken." Scheint so, als sei Söders Wunsch an alle im Land, "mitzumachen", also auch schon in NRW gehört worden.

