Bis zu 70.000 in Köln, zwischen 100.000 und 200.000 in München, mehr als 100.000 in Berlin, bis zu 30.000 in Dortmund: Die Liste ließe sich beliebig fortführen. Je nachdem, wen man fragt, also Veranstalter oder die Polizei, waren am Wochenende bundesweit zwischen einer halben Million und 1,4 Millionen Menschen auf den Straßen. Wegen der großen Differenz werden in den Sozialen Netzwerken die Zahlen angezweifelt. Sie seien manipuliert oder zu hoch angesetzt. Andere beschweren sich, wenn die Zahlen ihrer Meinung nach zu niedrig sind.