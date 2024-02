Demos gegen Rechtsextremismus gehen weiter

Demos im ganzen Land

Auch in kleineren Orten in NRW gehen die Proteste weiter. Unter dem Motto "Wesseling bleibt bunt" wollen rund 2.000 Menschen am Nachmittag demonstrieren.

Im rheinisch-bergischen Burscheid wollen die Veranstalter mit einer menschlichen Lichterkette auf dem Marktplatz ein Zeichen setzen. Auch im ostwestfälischen Rietberg ist eine Demo mit 1.000 Teilnehmern angemeldet.

3.500 Menschen in Bochum

Schon seit Freitag wird in vielen Orten demonstriert. Kundgebungen gab es unter anderem in Münster, Samstag folgten die Ruhrgebietsmetropolen Essen und Bochum sowie Wuppertal.

Am Deutschen Bergbau-Museum in Bochum versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 3.500 Menschen. Sie demonstrierten unter dem Motto "Bochum solidarisch - Hand in Hand gegen Rechts".

Gedenken an Opfer von Hanau

In Essen und Wuppertal wurde der neun Opfer des rassistisch motivierten Anschlags im hessischen Hanau gedacht. Der Anschlag jährt sich am Montag zum vierten Mal. In Wuppertal kamen dazu nach Angaben der Polizei rund 1.500 Menschen für einen Demonstrationszug zusammen, der vom Johannes-Rau-Platz zum Berliner Platz führte.

