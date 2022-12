Brauche ich eine vierte Corona-Impfung? Das ist der Stand

Wird man bald jährlich im Herbst zur Corona-Impfung aufrufen - wie bei der Grippe?

Das steht noch nicht fest. Es gibt zwar Parallelen zwischen den Erkrankungen, etwa was die saisonale Häufung und das Hochschnellen der Fälle im Herbst und Winter betrifft. Die Fachleute sind sich aber derzeit nicht einig über den Sinn einer jährlichen Corona-Impfung.

So hält der Frankfurter Virologe Martin Stürmer eine jährliche Impfung mit jeweils angepassten Impfstoffen grundsätzlich für sinnvoll. Laut Christian Drosten wird es "nicht zwangsläufig so sein wie bei Influenza, dass man auf Dauer impfen muss ". Gegen die anderen endemischen Coronaviren impfe man gar nicht, sagte er dem " Tagesspiegel ". Auch die Stiko ist mit dem Thema befasst, kann derzeit aber noch keine Einschätzung darüber abgeben, ob in Zukunft eine jährliche Corona-Impfung erforderlich sein wird.

Die Politik in anderen Ländern ist da stellenweise schon weiter. So hat US-Präsident Joe Biden bereits im September die US-amerikanische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in Zukunft jährlich gegen Corona impfen zu lassen.