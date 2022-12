Drosten und Karagiannidis: Corona-Pandemie ist vorbei

Dies sagte der Leiter der Virologie an der Berliner Universitätsklinik Charité dem "Tagesspiegel". Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne.

Weniger Patienten auf Intensivstationen

Als einzige Einschränkung nannte der Virologe einen weiteren Mutationssprung. " Aber auch das erwarte ich im Moment nicht mehr ", sagte Drosten.

Ähnlich äußerte sich am Montag Prof. Reinhard Förster von der Medizinischen Hochschule Hannover. " Wir bewegen uns auf das Ende der Corona-Pandemie zu ", sagte der Immunologe dem WDR.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch der Intensivmediziner Christian Karagiannidis, der auch Mitglied im Corona-Expertenrat der Bundesregierung ist, hatte im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) die Frage bejaht, ob die Pandemie nach dem Winter vorbei sei.

Wir merken, dass die Immunitätslage der Bevölkerung solide ist und wir auf den Intensivstationen deutlich weniger Covid-Patienten haben. Intensivmediziner Christian Karagiannidis