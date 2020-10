Lauterbach: Wir brauchen Corona-Regeln für den privaten Raum

Der Grund für den Anstieg bei den Neuinfektionen liegt im privaten Raum - darüber scheint bei den Experten Einigkeit zu herrschen. Trotzdem gibt es in NRW bisher nur Regeln und Einschränkungen für den öffentlichen Raum. Etwa die Sperrstunde in der Gastronomie in Corona-Hotspots. Wie viel Sinn macht das?

RKI-Chef Wieler: "Viele Ansteckungen im privaten Umfeld"

Am Freitag lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen bei 11.242. Das sind nur wenige Dutzend weniger als der Rekordwert vom Vortag mit 11.287 neuen Fällen. Laut Lothar Wieler, Präsident des Robert Koch-Instituts sind dafür vor allen Dingen Treffen mit Freunden und Familie in den eigenen vier Wänden verantwortlich: " Es kommt im privaten Umfeld zu vielen Ansteckungen, weil wir dort nah beieinander sind."

Ähnlich sehen das die US-Forscher der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore. Die Autoren verweisen auf mehrere Studien, denen zufolge 46 bis 66 Prozent der Ansteckungen im Haushalt passieren. Eine große Untersuchung aus Südkorea kam zu dem Schluss, dass die Ansteckungsgefahr in einem Haushalt sechs Mal höher ist, als bei anderen engen Kontakten.