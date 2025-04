Laut dem Klimaschutzbericht verzeichnete Europa im Jahr 2024 das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Temperaturanstieg erreichte erstmals 1,5 Grad. Außerdem listet der Bericht eine Vielzahl von Stürmen, Extremniederschlägen, Hitzewellen und Waldbränden auf.

Die Copernicus-Wissenschaftler sagen voraus, dass viele Regionen Europas künftig stärker von Hochwasser betroffen sein werden. Laut dem Klimabericht könnte das Schadensrisiko so mancherorts auf das Zehnfache ansteigen.

Die gute Nachricht

Aber es gibt auch zwei gute Nachrichten: Der Bericht zeigt zum einen, dass 45 Prozent des europäischen Stroms mittlerweile aus erneuerbaren Quellen kommt - das ist ein Rekordwert. Zum anderen haben bereits die Hälfte der europäischen Städte inzwischen Schritte eingeleitet, um sich an den Klimawandel anzupassen. Vor 7 Jahren waren es nur 26 Prozent. Als positive Beispiele nennt der Klimabericht hier Paris, Mailand oder Bratislava.

Doch wie sieht es in den NRW-Städten aus? Was wird hier für den Klimaschutz getan? Und was für den Schutz vor dem Klimawandel? Geht es inzwischen mehr darum sich vor dem Klimawandel zu schützen, als ihn zu verhindern?

Schwerpunkt: Städteplanung

Es gibt in NRW eine ganze Reihe von Projekten, die sich mit dem Klimaschutz befassen. Viele Städte in NRW haben zudem einen Klimaplan. So wollen etwa Aachen und Soest bis 2030 klimaneutral werden. Bonn und Köln und Düsseldorf haben sich dieses Ziel für 2035 vorgenommen.

Außerdem werden in den Kommunen einzelne Projekte gefördert. Um eine solche Förderung zu erhalten, können die Kommunen ihre Vorhaben beispielsweise beim Wettbewerb "Klimaanpassung.Kommunen.NRW" einreichen. Die ausgewählten Projekte werden dann von Land und EU mit insgesamt 25,6 Millionen Euro gefördert.

Ausgewählte Projekte sind beispielsweise der Jugendpark in Hennef. Dieser soll überdacht werden - mit einem begrünten Dach, das Schutz vor Regen und Abkühlung bei großer Hitze schaffen soll. In Leverkusen soll der Schulhof einer Musikschule entsiegelt werden. Der bislang fast vollständig versiegelte Schulhof soll sich in einen kleinen Wald mit Blumenwiese verwandeln. Und in Dormagen sollen zwei innerstädtische Plätze klimaangepasst umgestaltet werden.

Umsetzung des Schwammstadt-Prinzips in Niederkassel

Auch die Stadt Niederkassel hat mit einem Projekt an dem Wettbewerb teilgenommen. Die Stadt will die Klimaresilienz im öffentlichen Straßenraum verbessern und setzt daher in zwei Straßen verschiedene Schwammstadt-Elemente ein.

Das Prinzip der Schwammstadt bietet Lösungen für Klimafolgen, wie Starkregen und Hitzewellen. Durch beispielsweise die Ausweitung von Grünflächen und die Renaturierung urbaner Gewässer soll die Stadt die Fähigkeit erlangen, Wasser aufzusaugen und dieses Wasser "wie ein Schwamm zu speichern. Anschließend soll sie das gespeicherte Wasser verzögert wieder abgeben - durch Verdunstung, Versickerung oder zur Wiedernutzung.

Lüdenscheid erhält Nachhaltigkeitspreis

Die Stadt Lüdenscheid wurde für ihre Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit mit dem SDG Innovation Award 2024 ausgezeichnet. Mit dem Preis werden unter anderem Kommunen, Unternehmen und Organisationen geehrt, die eine Vorreiterrolle beim Erreichen der Ziele für nachhaltige Entwicklung einnehmen.

Beworben hat sich Lüdenscheid nicht mit einem einzelnen Projekt, sondern mit der ganzen Bandbreite an Maßnahmen, die in den vergangenen Jahren erarbeitet wurden. Dabei förderte die Stadt sowohl die Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür als auch global ausgerichtete Projekt. Lüdenscheid nimmt beispielsweise an dem Projekt "Connective Cities" teil, das das Thema Hitze in der Stadt in den Fokus rückt. Die Grundlage für die vielen Einzelmaßnahmen der vergangenen Jahre bildet die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt, die 2019 auf den Weg gebracht wurde.